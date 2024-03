Dans l'Aude, la renaissance d'une chapellerie au savoir-faire unique

Des machines d'un autre temps qui fonctionnent à nouveau. Dans l'Aude, une chapellerie est 1500 moules de chapeau d'antan reprend son activité. Cette dernière fabrique aussi son propre feutre et elle est la seule.

Un geste qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est avec sa salive que Serge Anton sait que son moule est suffisamment chaud pour former des chapeaux. Grâce aux enseignements de Serge, la production a pu reprendre dans cette chapellerie qui avait dû fermer en 2018 à Montazels (Aude). Il a dû former une dizaine de personnes, toute une nouvelle équipe. Grâce à son expérience, il a guidé les mécaniciens pour remettre en marche ces rouleaux qui permettent de resserrer les fibres de laine.

Cette chapellerie est restée fermée un an et demi. Inutilisés, les foulons qui pilent la laine pour la rendre plus compacte ont beaucoup souffert. Les machines et l'entreprise sont relancées grâce à la création d'une coopérative, sept associés, 300.000 euros et la volonté de sauver ce patrimoine industriel.

De l'extérieur, cette usine défraichie aux vitres cassées semble à l'abandon. A l'intérieur, elle recèle un trésor, une collection de 1500 moules en aluminium qui permettent de former tout type de chapeau. Son autre atout, cette entreprise est la dernière à fabriquer son propre feutre. Élodie est la seule enrouleuse du pays à détenir ce précieux savoir-faire.

Coup de chapeau à cette entreprise qui a su rebondir ! Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.