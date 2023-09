VIDÉO - Il a transporté un morceau de la charpente de Notre-Dame sur son vélo

Joseph aura parcouru en tout 400 kilomètres par tous les temps et toutes les routes secondaires. Il a dormi en famille, chez des amis, ou chez l'habitant, comme un pèlerin. Et ce drôle d'attelage n'est pas passé inaperçu. Dès son premier arrêt, des riverains s'approchent. "On voit que ça a été fait à la main. Il n'y a pas de traces de scie, ni rien", s'émerveille ainsi un retraité en tâtant le bois.

Pour les plus jeunes, le charpentier a imaginé un atelier de montage. Des lycéens ont fait le déplacement depuis Laval pour pouvoir en profiter. "C'est bien, du coup, parce qu'on peut apprendre son métier", lance une jeune fille. Transmettre et peut-être susciter des vocations, c'est bien là justement la finalité de ce voyage. "Quelques uns veulent aller vers un CAP de charpentier, et puis aussi à l'école, on a un projet vélo", souligne leur professeur.