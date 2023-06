VIDÉO - Insolite : un détail cloche sur cette église de Mayenne

Il a été déplacé à cet endroit il y a plus de 100 ans car les fondations de l’église n’étaient pas assez solides. "Il y a quatre cloches. C’est quand même dommage dans un village de ne pas en avoir. Les habitants sont habitués à les entendre et s’ils entendent les cloches, il y a quelque chose de particulier qui se passe au niveau de la commune", reprend Gérard Lézé.

Aujourd’hui, pour sonner les cloches, tout se fait à distance. Une solution moderne et facile pour le père Julliot. "La mise en route est très, très simple : on sélectionne et puis on appuie sur ok pour une mise en route", explique-t-il devant le dispositif. "J’apprécie de ne pas avoir à tirer sur des cordes pour les mettre en route, donc vraiment, c’est très, très pratique", affirme-t-il.