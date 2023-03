VIDÉO - Loin de la Normandie, découvrez le deuxième Mont-Saint-Michel français

Le plus célèbre des monts se trouve aussi à Saint-Jean-Saverne, en Alsace. On était un peu sceptique. Nous avons grandi sans savoir qu'il y avait un deuxième Mont-Saint-Michel, dans l'Hexagone, sous notre nez. "Les traces de présence humaine sur le site sont très très anciennes, plus de 10.000 ans", rapporte Jean Goetz, maire de la ville.