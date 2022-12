Noël : connaissez-vous le julbord, le fameux banquet suédois ?

Le julbord donne lieu à un étalage de différents de plats, de viande et de poisson : saucisses, boulettes, pâté, viande séchée, hareng mariné, saumon gravlax... Pour accompagner toute cette ripaille, on sert de la salade de betterave, des choux de Bruxelles, de la salade de chou frisé aux agrumes, du gratin de pommes de terre aux oignons et aux anchois, du pain croquant... Côté dessert, on peut trouver sur la table des gâteaux aux épices, des roulés à la cannelle, des caramels, des friandises au gingembre ou encore du ris a la malta, un ancêtre du riz au lait. Les Suédois ne manqueront pas d'arroser le tout de bière et de schnaps, et d'accompagner le repas de fromages locaux. Une seule règle : il faut manger le froid avant le chaud !