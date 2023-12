VIDÉO - Notre-Dame retrouve sa flèche : les images au plus près du "chantier du siècle"

C'est l'événement de ce 8 décembre. La cathédrale Notre-Dame de Paris retrouve sa flèche à un an jour pour jour de sa réouverture. Une émouvante renaissance suivie de près par une équipe de TF1.

Une pièce de bois, la pointe d'une flèche accrochée aux nuages dans le ciel de Paris. C'est la promesse d'un voyage sur le chantier, au cœur de la reconstruction. Notre-Dame est l'histoire d'une ascension. Elle ne songe qu'à s'élever et nous tâchons de suivre le rythme.

"C'est le cœur du monde !"

Nous voici à 34 mètres du sol, au-dessus des voûtes, dans la broussaille métallique qui masque le tabouret, le socle de la flèche. À 48 mètres, nous retrouvons l'architecte en chef, Philippe Villeneuve. "On remonte le temps, on se remet à l'époque de Viollet-le-Duc, on refait les mêmes gestes."

Nous sommes à 69 mètres. Ici, tout est surdimensionné, même les émotions. "C'est le chantier de ma vie, c'est extraordinaire. C'est le cœur du monde !", confie l'un des ouvriers. "On essaie de se mettre dans la peau des anciens, il y a un siècle et demi, qui faisaient la même chose, mais sans cette grosse grue, sans cet échafaudage... Ils étaient un pied dans le vide, et l'autre dans rien, comme on dit, avec des moyens certainement efficaces mais beaucoup plus rudimentaires. Donc on a une grosse admiration pour le travail qu'ils ont fait à l'époque."

Maintenant, nous arrivons à 75 mètres, au-dessus des tours. "C'est parfait, mieux qu'à l'atelier, se réjouit Patrick Jouenne, gâcheur des charpentiers de la flêche. Ce sera là pour des siècles !"

Entre la flèche et le ciel, les échafaudeurs ont toujours une hauteur d'avance. Nous voilà enfin à 80 mètres. Sur la nef, d'autres charpentiers et échafaudeurs travaillent. Philippe Villeneuve rêve de revoir Notre-Dame telle qu'elle était, comme si elle n'avait pas brûlé. Mais il faut patienter encore un peu, avancer pas à pas pour suivre l'ascension. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.