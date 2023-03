REPORTAGE - Capable de se réparer lui-même : les secrets du béton romain percés par des scientifiques

Avec 43,30 mètres de diamètre, cette voûte aux dimensions audacieuses n’est pourtant soutenue par aucune armature. "L'épaisseur de la coupole varie. À sa base, elle atteint six mètres de largeur. Puis plus elle monte, plus elle s'affine, jusqu'à n'atteindre plus que 1,20 mètre au plus près de son œil central", ajoute la spécialiste. Cette prouesse architecturale n’a jamais nécessité de rénovation structurelle en presque 2000 ans.