VIDÉO - Pas-de-Calais : les petits secrets du plus grand poivrier du monde

Il y a trois mois, nous avions retrouvé ses créateurs au début de la fabrication. L'ustensile de cuisine n'était encore que des morceaux de bois qu'il allait falloir tailler. Pour réussir ce défi et "exploser" le record des Canadiens, Eric a réuni autour de lui treize bénévoles de toute la France, et même de Belgique. La plupart travaillent dans le métier du bois, d'autres n'ont aucune expérience. "Chacun vient avec ses compétences, ses motivations, et les différences de chacun font qu'on est une super équipe", s'enthousiasme l'une de ses membres dans notre reportage à retrouver en tête de cet article. "On va laisser de notre passage sur Terre un bel objet", se félicite un autre.