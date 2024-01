VIDÉO - Enfin des bols bretons fabriqués... en Bretagne !

Qui n'a pas un jour cherché son prénom sur le fameux bol breton ? Vous pensiez qu'ils étaient fabriqués en Bretagne, mais non. Cette anomalie vient d'être corrigée par un entrepreneur qui a décidé de relocaliser la production.

Voici ceux à quoi ils ressembleront dans un mois. Visuellement, aucune différence, mais ceux-là seront 100% bretons. Les tout premiers bols faits en Bretagne sortent à peine de la machine, un grand moment pour cet entrepreneur : "Il n'y a pas mal d'émotion ; ça paraît tout bête, mais c'est plus de trois ans de travail".

Jusqu'alors, les bols étaient importés du Portugal, de Chine ou de Roumanie. Après la crise sanitaire, Xavier Dutertre fait le pari de relocaliser la production pour être moins dépendant, mais aussi par conviction. "Les gens qui vont acheter leur bol, on pourra leur dire qu'il a été fait ici. On était un peu en dessous de 10 euros, là on sera plus vers 10,50, 10,80 euros. L'objectif, c'est pour que tout le monde puisse acheter son bol fabriqué en Bretagne", souligne-t-il. En boutique, le surcoût n'effraie pas les consommateurs. Au contraire, le retour de cette pièce iconique les ravit.

La production de ces bols à Quimper a nécessité trois millions d'euros d'investissement dans de nouvelles machines et de nombreux ajustements. La décoration reste la même, seul changement pour les salariés, apporter la fameuse touche bleutée sur les rebords. Fier de signer la fabrication locale sur chaque exemplaire, l'entreprise espère produire 350.000 pièces par an.