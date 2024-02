VIDÉO - Concours agricole du Salon de l'agriculture : la crème de nos terroirs

Le Concours général agricole se tient chaque année au Salon de l’Agriculture. Fromage, charcuterie, miel, vin… ce sont plus de 7000 mets qui sont goûtés et jugés à l’aveugle. Nous avons suivi une productrice de confitures venue de La Réunion.

C’est sa fierté : ses médailles d’or 2022 et d’argent 2023 pour ses confitures exotiques. Prema Antier est agricultrice et confiturière, venue tout spécialement de La Réunion pour présenter ses produits. Cette année, elle présente quatre nouvelles recettes au concours et espère remporter un prix.

Ça valorise nos produits mais aussi notre parcours et notre savoir-faire. Prema Antier

Sa première médaille lui avait permis de doubler ses ventes. "Ça valorise nos produits mais aussi notre parcours et notre savoir-faire."

Fromage, charcuterie, miel… cette année, 7293 produits sont en compétition. Au même moment, les jurés prennent place : plus de 7000 amateurs et professionnels. Début du concours et premières réactions : pas toujours convaincus. Il leur faudra presque deux heures pour décerner les précieuses médailles à huis clos.

En fin de journée, Prema est nerveuse. Les résultats ne devraient pas tarder. Cette année, pas de médaille pour elle. Sa récompense : le succès de ses produits auprès du public et des professionnels de métropoles. Plusieurs d’entre eux souhaitent distribuer ses confitures dans leurs épiceries.