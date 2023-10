VIDÉO - Halloween : ce Normand transforme son jardin en une effrayante attraction

Attention, âmes sensibles s'abstenir ! Ce garage de Normandie est devenu une chambre de l'épouvante, et ce jardin, un temple de la peur. Chaque année, pour Halloween, squelettes, fantômes et créatures diverses envahissent la maison de Sylvain Dubois et sa famille, à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime).

"Tout y est !", s'exclame spontanément une visiteuse. "Cela fait une très bonne sortie en famille et on vient tous les ans, et tous les ans, c'est de plus en plus festif", ajoute-t-elle, le sourire aux lèvres. "Chaque année, on se dit 'ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas faire mieux. Au final, à chaque fois, c'est toujours mieux. Ils se surpassent et ça fait peur !'", renchérit une autre.