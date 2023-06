VIDÉO - Que vaut la première cuvée de vin des Hauts-de-France ?

Un nouveau vin sur les étals. Les Hauts-de-France présentent pour la première année une cuvée entièrement réalisée dans la région. Il s'agit d'un blanc sec, à la robe jaune. Comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus, l'inauguration de ce tout jeune vin a attiré de nombreux curieux. "C'est fait par ici dans les Hauts-de-France, alors il ne peut pas être meilleur !", affirme une habitante de la région. "Ah ouais, super bon !", s'enthousiasme un autre après l'avoir goûté.

Si ce vin fait parler de lui, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années encore, le climat ne permettait pas aux vignerons de s'implanter durablement dans la région. Avec la hausse des températures et l'arrivée des chaleurs de plus en plus tôt dans l'année, la vigne peut désormais être cultivée dans le nord de la France.