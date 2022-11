VIDÉO - Visite exceptionnelle : découvrez la (vraie) grotte Chauvet

Hormis la passerelle qu’il ne faut pas quitter, tout est vierge, préservé, comme cette mâchoire de bouquetin qui git dans le sol, nappée de calcite. À elles seules, les draperies du plafond et la soierie de la concrétion pourraient valoir une visite. Mais il y a autre chose, encore plus intimidant. Au bout de 100 mètres, on aperçoit un premier signe de la présence de ces hommes préhistoriques : un trait rouge, une main, un rhinocéros. Et sur la peau du calcaire, un ours tacheté et une panthère ardéchoise. "Ça va crescendo comme une espèce de mise en scène grandiose, théâtrale. Et plus on va aller vers le fond et plus c'est grandiose", prévient Dominique Baffier, l'ancienne conservatrice de la grotte Chauvet, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

La grotte était habitée. Là, on trouve un hibou, tracé avec les doigts sur la roche, mais aussi un cheval en pleine course, gravé dans la couche d'argile, fragile et encore meuble. Comme le laisse apparaître les ossements qui jonchent le sol, les ours des cavernes étaient les maîtres des lieux. Ils venaient hiberner à Chauvet. Les archéologues ont répertorié les restes de 190 individus. Les hommes venaient quand ils n'étaient pas là.