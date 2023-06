VIDÉO - Vous reconnaissez-vous dans ce portrait-robot du parfait voisin ?

En ce vendredi ensoleillé, de nombreux Français vont se réunir pour partager un repas à l'occasion de la fête des voisins. Si les rapports avec ceux qui habitent près de chez vous peuvent parfois virer au cauchemar - les chroniques quotidiennes du 13H à vos côtés en témoignent notamment -, ils permettent échange et convivialité lorsqu'ils sont au beau fixe. À l'occasion de cette traditionnelle fête dans les quartiers et immeubles, Se Loger a réalisé une étude pour dresser le portrait-robot du voisin idéal. De son côté, une équipe de TF1 se rend dans un quartier de Mauguio, près de Montpellier, pour vous demander quelles doivent être ses qualités, dans le reportage ci-dessus.

On y retrouve Pierre qui, quand il s’agit de rendre visite à ses bons voisins, n’hésite pas une seconde. Ce jour-là, il se rend chez Huguette et Gilbert, pas complètement désintéressé. "Lui, il récolte et moi, je mange", rit Pierre. Le couple, généreux, donne en effet des fruits et légumes à ses voisins. "On se rend des petits services. Ça nous fait plaisir. Ils n’ont peut-être pas de jardin. Ce sont des amis maintenant, les voisins", affirme Huguette.