VIDÉO - "Une reconnaissance" : Beyoncé enchante les fabricants de la dentelle de Caudry

"On est vraiment une petite place de production artisanale, avec un fort encrage territorial et culturel, et nous rayonnons sur cette spécialité dans le monde entier", explique Romain Lescroart, président et directeur général de la maison de tulle et de dentelle "Sophie Hallette". Aujourd'hui, près de 70% de la production de dentelle rayonne partout dans le monde.