VIDÉO - Vosges : des bateaux pour dire au revoir à l'hiver

Les champs golot sont une tradition très ancienne, respectée chaque début de printemps. Cela signifie "champs qui coulent" en patois vosgien. "On faisait dévaler les bateaux dans les rigoles des villages quand il y avait la fonte de la neige. Et pour fêter le printemps, on mettait de la mousse, des fleurs et une bougie dans les embarcations", explique une mère de famille.