Restaurants : le renouveau de la brasserie française

Dans ce nouveau restaurant, il n'y a qu'à regarder les assiettes pour s'en rendre compte, la gastronomie française est à l'honneur. Des plats pas vraiment révolutionnaires, mais c'est justement ça la stratégie du chef. Des recettes basiques et très peu de choix. Seulement six plats différents à la carte. Cela lui permet d'acheter les ingrédients en grande quantité et de baisser les prix. Ils consomment chaque jour 150 kg de pommes de terre, et en commandant en gros, cela leur assure un prix assez bas, ce qui leur permet d'avoir une belle marge. Réduire la carte au maximum permet aussi de tout faire maison. Une façon de se démarquer de nombreuses brasseries.