Château de Versailles : retour royal pour le char d'Apollon après 18 mois de restauration

Le célèbre char d'Apollon a retrouvé sa place au cœur des jardins du château de Versailles après un an et demi de restauration. Cette statue-fontaine est désormais dans le même état que lorsque le Roi-Soleil l'a découvert pour la première fois.

C'est une plongée dans le regard du Roi-Soleil. Le char d'Apollon, l'une des plus belles fontaines de Versailles, vient de retrouver toute sa splendeur. Le voilà, ce vendredi matin, tel que Louis XIV le voyait il y a plus de trois siècles. C'est le fruit d'une grande restauration qui aura duré presque 18 mois. Et ce matin, c'est enfin le soulagement.

Une restauration indispensable avant les JO 2024

Tout démarre en décembre 2022. Les équipes du château ne veulent plus attendre, la restauration est urgente. Une à une, les treize statues sont démontées et quittent le château. Nous les retrouvons quelques mois plus tard, en août 2023, à une vingtaine de kilomètres de Versailles, au cœur de la prestigieuse fonderie Coubertin.

Apollon, élément principal du char, mesure presque trois mètres. Le voici soigneusement nettoyé. Les anciennes couches de dorures ont été retirées. Il faut maintenant inspecter l'état de ses armatures, autrement dit le squelette qui soutient toute la statue. La dernière restauration du char date d'il y a plus d'un siècle, certaines fissures étaient inévitables.

