Saint Fiacre : la fête des fleurs, fruits et légumes

Les couleurs des fleurs, des fruits et des légumes s’entremêlent à leur parfum. Chaque année à Orléans (Loiret), c’est le même rituel. Le dernier week-end d’août rime avec la fête de Saint Fiacre. "L’émerveillement, c’est de voir l’église au départ avec rien, et au bout de quatre jours, avec toutes ces fleurs partout, par milliers", dit une des visiteurs. Les premiers visiteurs font leur première arrivée, quelques secondes suffisent pour être impressionné. Et cela, grâce à l’aide précieuse de 70 bénévoles, qui travaillent depuis deux semaines. Ce vendredi matin, l’heure est au dernier détail pour Daniel et son équipe.