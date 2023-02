Fête des amoureux : mais qui était Valentin ?

Quand on tente de retracer l’histoire du saint patron des amoureux, on se retrouve confronté à une difficulté de taille : tout au long de l’histoire chrétienne, on peut recenser au moins huit saints nommés Valentin... Et il faut démêler le vrai du faux entre toutes les différentes légendes de l’Antiquité et du Moyen-Âge qui leur ont trait.