Salade niçoise, choucroute... Bientôt une loi pour protéger les recettes régionales ?

À l’origine de ce projet, l’association Toqualoi et le collectif Cuisine Niçoise, qui ont interpellé la sénatrice des Alpes-Maritimes, Alexandra Borchio Fontimp (LR), pour relayer leur double revendication : protéger les créations culinaires, et les recettes régionales. Ces dernières sont souvent interprétées très librement dans la restauration ,et surtout dans l’industrie agroalimentaire.