Salon de l'apéro de Narbonne : les Français ont-ils inventé l'apéritif ?

Au moyen-âge aussi, les apéritifs sont des médicaments à base de plantes, des alcools prescrits par les médecins. "L'apéritif deviendra un produit de plaisir à partir de la montée de la bourgeoisie de la fin du XVIIIe siècle, et l'arrivée de l'absinthe", rembobine Didier Nourisson, auteur d'Une histoire du vin, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Et qu'importe si l’apéro n’est pas une invention tricolore, il existe bien une fédération française de l’apéritif. Paul et ses amis ont fondé, il y a quatre ans, des commerces de bouches à l’esthétique franchouillarde, mais soignée, et même des produits dérivés. "Chaque région de France a son terroir d'apéro, ses vignerons, ses brasseurs, ses conserveries, ses charcutiers", précise-t-il.