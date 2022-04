Saveurs de Pâques : le cacavelli corse

Après avoir fait reposer la pâte durant 24 heures, les cacavellis sont pétris et façonnés. Les petits enfants terminent le gâteau avant de l'enfourner. La cuisson est l'un des secrets d'un bon cacavelli. Chez Fabrice, boulanger depuis trois générations, ce secret se transmet comme un héritage. Devant le fournil, la transmission continue. Dès la sortie du four, on sait du premier regard si le gâteau est réussi. Il ne reste plus qu'à les déguster, mais aussi les offrir. C'est une tradition. Sur l'île, les cacavellis représentent l'idée du partage des fêtes pascales.