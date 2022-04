Saveurs de Pâques : le lamele alsacien

C’est le moment le plus délicat et surtout le plus attendu. L’agneau de Pâques ou le lamele en alsacien est retiré de son moule en terre cuite. Saupoudré de sucre, il est prêt à être dégusté. À l’approche de Pâques, le fameux lamele est un incontournable. La recette traditionnelle débute dans un endroit très improbable. Dans une réserve d’argile, d’un potier, dans un petit village au Nord de l’Alsace, de l'argile très poreuse est appliquée en une couche sur un modèle en plâtre pour lui donner la forme de l’agneau pascal. Les deux côtés sont réalisés séparément et sont ensuite scellés.