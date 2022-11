Savez-vous d'où vient l'expression "couper les cheveux en quatre" ?

Le JT de TF1 a voulu enquêter. Et quoi de mieux que de se rendre chez un professionnel du ciseau. Mais le coiffeur l'assure, "ça ne sert à rien !" Certes, c'est inutile, mais au moins cela ne demande aucune précision. Il va pourtant falloir trouver la réponse à notre question. Peut-être se trouve-t-elle rue des ciseaux ? Encore raté : le nom de la rue n’a aucun rapport avec l'expression. Toutefois, c'est dans cette rue parisienne que l'on retrouve le linguiste Julien Soulié. Il va certainement enfin éclairer notre lanterne.

Il faut savoir qu'à l'origine, au XVIIe siècle, on ne disait pas "couper les cheveux en quatre", mais "fendre un cheveu en deux". Et là, tout s'éclaire : "On comprend mieux par 'fendre un cheveu en deux', c'est-à-dire dans le sens de l'épaisseur, cette idée de méticulosité, de minutie, pour un résultat finalement assez futile et assez vain. On pourrait presque dire même qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Les arracher pour parfois mieux les replanter. A la clinique Maison Marignan, spécialisée dans les implants capillaires, il faut ainsi fendre en quatre les cheveux prélevés avant de les réimplanter. "On coupe les cheveux en quatre pour que ce soit plus naturel et que ça évite de faire des paquets. C'est fastidieux et utile dans ce cas", admet la co-fondatrice Manon Rouas.