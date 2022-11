Pays de Savoie : la laine Thônes et Marthod reprend du poil de la bête

Quelques kilomètres plus loin, dans une autre vallée, c'est le grand jour pour les brebis. Charlie sort la tondeuse deux fois par an. Pourtant, cette race a bien failli disparaître au début des années 1970. Boudée du grand public, la laine perd sa valeur. Une hérésie pour Myriam, éleveuse depuis cinq ans. Elle estime qu'il s'agit d'une belle matière première. C'était sans compter sur la ténacité des montagnards, et de Sandrine et Lucile en particulier. Depuis l'an dernier, elles récupèrent gratuitement ces laines de qualité.