Savoir-faire : l'art de la vannerie corse

Dans les mains de Nadaline, l'osier, le châtaignier et le bois de myrte deviennent des paniers, des nasses ou des corbeilles. Un geste ancestral qui se perd et qui s'oublie. Mais avant de voir le tressage des essences dans son petit atelier dans le village de Silvareccio (Haute-Corse), nous avons rendez-vous dans le maquis, à la recherche de la matière première. Et déjà, le panier se dessine dans l'esprit de Nadaline.