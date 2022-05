Savoir-faire : le dernier potier d’étain

Patrick Brassac est potier d'étain, le dernier dans l'Hexagone. Un art étincelant. "C'est une fierté de savoir faire quelque chose que peu de gens savent faire", se réjouit-il. "C'est une passion qui me tiendra jusqu'à la fin de mes jours". Un précieux métal dans lequel la famille Brassac baigne depuis six générations. Comme un bijou, on se transmet les gestes, les outils, de père en fils.