VIDÉO - Savoir-faire oubliés : il peint les vitrines des commerces comme autrefois

À l'ère des technologies de pointe, le métier de Jean est pourtant bien vivant, et ses outils n'ont rien de numérique : quelques pinceaux, des rondins, et le tour est joué. Ils ne sont plus qu'une soixantaine de peintres en lettres en France. Mais Jean est sans doute le seul à rouler dans une Renault Juvaquatre, une automobile commercialisée entre 1937 et 1960. Encore un goût pour les choses anciennes. "Les gens aiment les choses authentiques comme les vieux métiers", assure-t-il.

Et quand la météo ne lui permet plus d'être en extérieur, Jean se réfugie dans son atelier pour continuer à se faire la main. "Les gars travaillaient bien avant, donc il faut garder cet esprit", se justifie-t-il comme pour expliquer qu'il s'est finalement peut être trompé de siècle. Il faut dire que dans la famille Bataille, ce métier se transmet depuis cinq générations. Et sa blouse, tâchée de peinture, traverse aussi les époques. "Parfois, quand on déborde, j'essuie avec le petit doigt, puis j'essuie mon petit doigt sur ma blouse", explique-t-il.