VIDÉO - Savoureuse et pas chère, la brandade de morue

Pour faire une brandade parmentière, commencez par bouillir les pommes de terre et écrasez-les. Mélangez la préparation avec la brandade nîmoise. Gardez un peu de brandade pour le dressage. Étalez votre parmentier et ajoutez le reste de la brandade en supplément. En dernière touche, mettez de la chapelure. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Une fois gratinée, servez votre brandade bien chaude avec un peu de salade pour la fraîcheur.