VIDÉO - Séjour linguistique ou escape game : les nouveaux business des châteaux

Pour dépoussiérer les vieux murs, des propriétaires de châteaux imaginent des concepts novateurs. Thibault Le Marié a ainsi imaginé le "Château des langues" dans son château de la Mazure, en Mayenne. Le domaine accueille des formations professionnelles en immersion linguistique.

Les élèves, en petits groupes, sont logés au château. "On préfère avoir moins de personnes, leur faire vivre une vraie expérience et avoir un package qui est tout compris, qui fonctionne vraiment bien, parce que ça dégrade beaucoup moins le monument", justifie Thibault Le Marié. Le château, qui appartenait à sa famille et dont il a repris la gestion il y a dix ans, a rapporté 1,5 million de chiffre d'affaires en 2022. Une grande partie de cette somme est réinjectée dans l'entretien du bâtiment construit en 1868. Dernière facture en date : 150 000 euros pour des tapisseries précieuses.

"Notre activité est au service des monuments historiques", note le propriétaire. Il souhaite désormais développer son concept dans d'autres châteaux. Il faut dire que la France compte 40 000 château, et que parmi eux, 10% sont en péril financièrement.