Semaine du pain : cette boulangerie-musée est un lieu unique

Aucun doute, vous êtes bien dans la patrie du kouglof. Ici, les senteurs de pains chauds réveillent instantanément vos papilles. Dans le centre historique de Sélestat, la Maison du pain est à la fois une boulangerie, un musée et un atelier pratique. Au premier étage, nous retrouvons Isabelle, Aurélie et leurs enfants, pour un atelier bretzel, une autre spécialité régionale. Pièce par pièce, la collection s'enrichit. Madeline est déjà passionnée. "J'aime bien faire des gâteaux. Plus tard, j'aimerais devenir pâtissière", nous affirme-t-elle.