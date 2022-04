Sète aux couleurs des joutes nautiques

Ils doivent se croiser le plus vite possible, la lance pointée sur l'adversaire, jusqu'à la chute. Aucun doute, la saison des joutes est lancée. "C'est extraordinaire. C'est magnifique à regarder. L'été et le beau temps avec, c'est formidable", relate une spectatrice. C'est le premier tournoi de la saison, les jouteurs reprennent leurs marques.