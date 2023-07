VIDÉO - Artisanat d'art : souffleurs de verre, métalliers et potiers vous ouvrent leurs portes

Kevin O’Connor et Harmonie Paulhan proposent une initiation au métier de souffleur : apprendre à manipuler les outils, modeler la matière et donner vie aux créations. Pour ces artisans, c’est l’occasion de transmettre leur savoir-faire et surtout leur passion. Ils reçoivent une quarantaine de participants par mois. Coût du stage d’une demi-journée : 150 euros. En France, des milliers d’artisans ouvrent ainsi les portes de leur atelier : fabriquer une ceinture en cuir, un vase en céramique ou, pourquoi pas, un lustre en acier.