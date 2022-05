Spectaculaire réouverture du col du Petit Saint-Bernard

Place à quelques notes de musique pour célébrer le col du Petit Saint-Bernard. Entre la Vallée de la Tarentaise et le Val d'Aoste, une centaine de personnes a fait le déplacement ce vendredi matin. Le lien est fort entre les deux pays, éloignés ces derniers temps. "Il y a eu le Covid, on ne voyait plus personne. Là, on a l'impression de revivre", se réjouit un autre habitant.