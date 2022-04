Sport régional : l’acrobatique pilou niçois

Jongle, attaque, passe... ces deux Niçois sont de très bons joueurs de pilou. Il faut dire qu'ils s'entraînent depuis plusieurs années maintenant. "C'est dans les années 50, dans chaque coin de rue, tout le monde avait des pilous. On faisait des tournois, on allait à droite à gauche et on était content. On jouait sans arrêt. Maintenant, on arrive encore à battre certains jeunes et on s'amuse encore surtout", confient-ils.