Sport régional : la quille de huit de l'Aveyron

C'est le lieu de rencontre dans tous les villages du nord de l'Aveyron, le terrain de quille de huit. Chaque fin de semaine, les habitants de Bozouls s'apprêtent à ce sport traditionnel, né un peu par hasard. Les joueurs tirent d'abord avec une quille, nommé le billou, puis ils lancent la boule et reculent de cinq mètres à chaque essai. L'objectif est de faire tomber le plus de quilles possible. Pendant longtemps, chaque village avait ses propres règles. Le jeu a dû être codifié dans la capitale.