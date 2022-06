Ténérife, le deuxième plus grand carnaval du monde

Au son de la samba, toute une île s’est donné rendez-vous dans la rue pour chanter et danser au milieu des paillettes et des costumes hauts en couleur. Raphaël, originaire de Paris, est expatrié à Ténérife. Il a été rejoint par des amis venus spécialement sur l’île pour participer à cette immense fête. C’est le deuxième plus grand carnaval au monde après celui de Rio. Niveau déguisements, la seule règle, c’est qu’il n’y en a pas vraiment.