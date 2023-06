VIDÉO - "Chez Fifi", un symbole du succès intemporel des guinguettes

De la musique d'antan, quelques pas de danse et des sourires, voici les ingrédients d'une bonne guinguette. À Neuilly-sur-Marne, celle du Bar de la Marine, véritable institution plus connue sous le nom de "Chez Fifi", la recette fait mouche et les tables ne désemplissent pas.

Avec le retour des beaux jours, tous les clients s'y pressent pour profiter d'un moment convivial autour d'un repas - notamment des moules, la spécialité de l'établissement - ou d'un verre. Et toutes les générations s'y croisent.