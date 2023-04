VIDÉO - Avant l'été, c'est l'heure du carénage des bateaux

Sur le Vieux-Port de Marseille, il y a une scène que l'on voit particulièrement en ce moment : des bateaux que l'on nettoie, que l'on bichonne. Le carénage de printemps, cela commence par sortir le bateau. Dans cette association de plaisanciers, c'est un travail en équipe de bénévoles : "on a des petites bêtes qui s'installent sur la coque (...) et là, c'est la période où tous les bateaux sortent, on les fait propres pour profiter de l'été qui va arriver".