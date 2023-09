VIDÉO - Cette abbaye vient de gagner au Loto du patrimoine

Elle trône au sommet du village. L'abbaye est un joyau architectural, mais certains l'appellent le "château de sable". "On voit que la pierre est très fragilisée, c'est presque du sable", montre dans la vidéo du 13H de TF1, Pierre Veyrand, adjoint aux travaux bâtiments au sein de la mairie de Saint-Antoine-l' Abbaye (Isère).

Avec le temps, la façade de son église s'est largement dégradée. La pierre s’effrite et finit par tomber. "Cette partie de la construction a perdu l'essentiel de ces décorations, c'est-à-dire ces moulures", poursuit-il. Une partie de l'entrée a pu être rénovée récemment. Plus de deux millions d'euros financés par des fonds publics, et ce n'est que le début d'un chantier colossal.