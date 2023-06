VIDÉO - Château de Versailles : découvrez les appartements privés de Marie-Antoinette

Depuis le grand appartement de la reine Marie-Antoinette, au château de Versailles (Yvelines), on accède au cabinet privé par une porte dissimulée dans la tenture. Une succession de petites pièces à l’accès contrôlé, dans lesquelles Marie-Antoinette venait se ressourcer à l’abri des tourments de la cour. "C'est une vraie découverte", savoure un visiteur face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

"C'était d'une lourdeur extraordinaire, la cour de France. C'était l'une de celles où l'étiquette était la plus folle. Et Marie-Antoinette, on le sait, en souffrait et avait besoin d'avoir une autre vie. Ce qui passait par des espaces", explique Laurent Salomé, directeur du Musée national des châteaux de Versailles et Trianon.