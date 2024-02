VIDÉO - Compagnons du devoir : des artisans d'excellence

Les Compagnons du devoir sont des artisans d'excellence qui méritent toute notre considération. Pour chaque spécialité, on parle de maison : la France en compte plus de 60. Il règne dans chacune d'elles l'amour du travail bien fait et des œuvres parfaites.

Ils ont de l'or entre les mains et la volonté de faire toujours mieux. Les Compagnons du devoir ne comptent pas leur temps de travail. Philippe et son collègue sont des serruriers métalliers en formation. Cette année, ils passent toutes leurs journées dans une entreprise à une demi-heure de Bordeaux (Gironde). Leur moteur est l'envie de fabriquer, acquise depuis des années, de ville en ville. Comme autrefois les bâtisseurs de cathédrales, les Compagnons du devoir sillonnent le pays pour apprendre des techniques.

Les jeunes qui aspirent à devenir Compagnons du devoir sont près de 400 à Bordeaux. Ils ont en commun le goût du travail bien fait. À l'atelier de peinture et de décoration, les élèves de Didier Linardon ont tous un CAP ou un brevet professionnel de peinture en bâtiment. On laisse libre cours à leur créativité. Entre le dessin et la fabrication de peintures pour les décors, une jeune femme baigne dans l'histoire des arts décoratifs.

Créée en 1952, la maison des Compagnons de Bordeaux a formé des milliers de jeunes dans des métiers aussi divers que boulangers, plombiers et électro-techniciens.