VIDÉO - Dans cette famille, on façonne le chocolat depuis un siècle

Cela ne se voit pas au premier coup d’œil, mais à La Côte-Saint-André (Isère), coule une rivière de chocolat. Les habitants s’y baignent et ne peuvent s’en passer, quel que soit leur âge. Depuis plus de 100 ans, la chocolaterie les fait saliver. À sa tête, une famille : les Jouvenal. Depuis quatre générations, le chocolat et eux, c’est une histoire d’amour.