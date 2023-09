VIDÉO - Dégradation de la "Fresque des Lyonnais" : quand des tags sauvages souillent le patrimoine

Des tags sauvages comme celui-ci fleurissent régulièrement dans ce quartier de Lyon (Rhône), au grand dam des habitants.

"C'est de plus en plus moche, c'est de plus en plus tagué", déplore l'un d'eux. "On ne fait plus attention, il y en a tellement", abonde un autre.

Dans ce contexte, lutter contre les tags sur le patrimoine est devenu un combat pour certains. C'est le cas d'Édouard, qui a lancé une pétition pour mieux le protéger, avec déjà 3 500 signatures au compteur. "Je suis écœuré", explique devant de nouveaux graffitis celui qui envoie régulièrement des photos des dégradations à la mairie.