VIDÉO - Embarquez dans ce vieux train pour un voyage dans les années 70

Aux manettes ce jour-là, c'est Laurent Vialle, conducteur bénévole de l'association "Train à vapeur d'Auvergne". La vitesse de la locomotive de 83 tonnes varie entre 60 et 120 km/h. Et ici, l'ambiance est un peu moins détendue. "Ça se conduit avec les mains, le regard et les fesses. Il faut tout ressentir et écouter comment ça se comporte", commente-t-il.