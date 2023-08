VIDÉO - Le flamenco, un trésor d'Andalousie

Quelques accords entendus dans les rues de Grenade, et une complainte qui s'élève suffisent à convaincre qu'ici le flamenco n'a rien d'un folklore pour touristes. Il est une tradition de rythme et de douleur que les gitans défendent depuis des siècles. Grenade en est le berceau et Judea l'une des gardiennes. Cette héritière d'une dynastie de danseurs a fondé une école internationale de flamenco, au cœur du quartier des gitans.