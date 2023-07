VIDÉO - Pampelune : les images de la course folle des taureaux

À première vue, on pourrait croire à une panique soudaine qui s'empare de la foule dans cette rue de Pampelune, en Espagne. Mais ici, depuis un siècle, on joue à se faire peur quand les taureaux sont lâchés dans la ville. Ce vendredi matin encore, la course folle aura causé six blessés légers. Cela va durer pendant huit jours.