VIDÉO - Flèche de la cathédrale Notre-Dame : le couronnement d'un chantier en plein ciel

Ce vendredi 8 décembre fut une étape décisive pour Notre-Dame, à un an tout juste de sa réouverture. TF1 vous fait revivre l'installation de la croix tout en haut de la flèche de la cathédrale. Du haut de l'échafaudage, on découvre une vue vertigineuse et unique sur la capitale.

L’échafaudage pointe maintenant vers le ciel, comme une flèche. Pour Didier Cuiset et ses équipes, c'est un des jours les plus importants depuis le début du chantier. Les échafaudeurs qu'il dirige touchent au but, leur ouvrage s'achève, défiant près de cent mètres de vide sous leurs pieds, comme on le voit dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Le directeur d'Europe-Échafaudage redoute cet effet de fin de chantier, et reconcentre ses équipes sur la sécurité.

Moi le monde entier, je l'ai sur le chantier, et on voit qu'on arrive à faire plein de bonnes choses Didier Cuiset, maître d'œuvre de l'échafaudage

Pour marquer l'événement, les échafaudeurs ont voulu faire flotter leur bannière tout en haut de la gigantesque structure de métal. Six-cents tonnes de tubes ont été montées. Didier Cuiset rêvait de ce moment, car c'est lui aussi qui avait installé l’échafaudage pour restaurer la flèche avant l'incendie. C'est lui aussi qui a organisé le démontage de cette verrue calcinée et enchevêtrée, et aujourd'hui c'est lui qui l'a rebâtie. "C'est une grande fierté pour nos hommes", affirme-t-il avec émotion au micro de TF1. "Quand on voit ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, moi le monde entier je l'ai sur le chantier, et on voit qu'on arrive à faire plein de bonnes choses".

Couronne dorée à l'or fin

Comme le montre Michel Izard dans la vidéo en tête de cet article, les tubulures d'acier n'attendent plus, à cet instant, que la couronne et la croix de la flèche de Notre-Dame. Pendant ce temps, au pied de la cathédrale, le prêtre bénit la réplique de la croix, dessinée et posée par l'architecte Viollet-le-Duc, en 1860. En s'effondrant le 15 avril 2019, elle avait percé la voûte de la cathédrale. Reproduite à l'identique dans un atelier de Lorraine, la croix mesure huit mètres de hauteur et pèse 1200 kilos. Elle porte une couronne de fleurs dorée à l'or fin qui, pour les catholiques, symbolise la présence de la vierge Marie à Notre-Dame.

Treuillée jusqu'au-dessus de la nef, elle doit se glisser ensuite dans un trou de deux mètres sur trois, une manœuvre exécutée au millimètre. La suite du reportage de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.