VIDÉO - Grotte Chauvet : dans la peau des hommes des cavernes

À l'extérieur, dans un campement paléolithique, les vacanciers mènent l'enquête. Les petits et grands s'amusent à trouver les sept erreurs. Lors de cette visite ludique, vous pouvez apprendre à chasser le bouquetin. Avant de partir, n'oubliez pas de dessiner votre propre mammouth dans la grotte atelier. On vit une journée féerique où l'histoire laisse place à l'imagination. Depuis son ouverture en 2015, la Grotte Chauvet a déjà accueilli plus de trois millions de visiteurs.